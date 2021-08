A quanto pare frae la, nonostante l’uscita diin contemporanea al cinema e in streaming con accesso VIP su Disney+, non si ripeterà quanto accaduto di recente con Scarlett Johansson.

Come noto, l’interprete di Vedova Nera ha intentato, nei giorni scorsi, una causa contro la Casa di Topolino riguardo la distribuzione di Black Widow in contemporanea sia al cinema che su Disney+, che a detta dei legali dell’attrice le impedirà di ricevere bonus stimati fino a 50 milioni di dollari. Bonus che non arriveranno considerato che il box office del cinecomic Marvel è stato penalizzato dalla circolazione di copie piratate ad altissima qualità del film disponibili proprio in virtù del debutto del film avvenuto anche sulla piattaforma streaming della major.

Nonostante Jungle Cruise, il film con The Rock ed Emily Blunt, abbia conquistato il primo gradino del podio al botteghino statunitense (ECCO IL NOSTRO APPROFONDIMENTO SUL BOX OFFICE USA) è già abbastanza evidente che i numeri americani non verranno ripetuti a livello internazionale, né per quel che concerne i biglietti staccati alle casse dei cinema né in materia di accessi VIP su Disney+. Come segnala Deadline però nel suo articolo relativo al box office nordamericano, The Rock e la sua casa di produzione, la Seven Bucks Productions, non intenteranno cause di sorta contro il colosso dell’intrattenimento. A quanto pare, la scelta di adottare questa modalità distributiva per il blockbuster d’avventura è stata presa in maniera completamente consensuale da tutte le parti in gioco in maniera tale da massimizzare il più possibile le performance della pellicola in tutti quei paesi in cui l’emergenza sanitaria non assicura l’accesso ai cinema. Deadline non scende nel dettaglio, ma è del tutto lecito supporre che, nel mezzo di queste discussioni, si sia anche raggiunto un compromesso in materia di compensazioni per i talent.

In effetti, in aggiunta alla grande visibilità che Dwayne “The Rock”Johnson ha dato all’uscita di Jungle Cruise attraverso i suoi social, lo scorso 13 maggio era stata proprio la star ad anticipare che il lungometraggio sarebbe uscito al cinema e online (ECCO I DETTAGLI). Già a margine di quell’annuncio, le indiscrezioni sottolineavano che si trattava di una mossa presa di comune accordo da parte delle varie società e dei vari talent coinvolti nella vicenda.

In Jungle Cruise Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di un battello fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca. Il cast del film comprende anche Edgar Ramirez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Siamo agli inizi del XX secolo. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

Il progetto diretto da Jaume Collet-Serra è basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love).

Il film d’avventura è ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

