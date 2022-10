The Rock credeva che il primo costume di Black Adam fosse una parodia: “Chiesi di rimuovere le imbottiture”

La prima prova costume per Black Adam non è stata esattamente come The Rock si aspettava, come raccontato dall’attore a Jimmy Fallon.

Dopo aver indossato un prototipo del costume del personaggio, infatti, Dwayne Johnson ha richiesto che fossero apportati alcuni accorgimenti:

I costumi dei supereroi, sia alla Marvel che alla DC, hanno questa imbottitura per i muscoli all’interno. Immaginatevi quindi l’imbottitura per Black Adam sul mio corpo. Sembrava di essere protagonista di uno sketch del SNL con Jimmy Fallon. Era davvero ridicolo, così chiesi di rimuovere tutte le imbottiture. Volevo lavorare sodo e trovarmi nella forma migliore della mia vita perché Black Adam necessitava di quel tipo di interpretazione.

Black Adam sarà nelle sale italiane il 20 ottobre 2022 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

