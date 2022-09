The Rock galvanizza il pubblico del SoFi stadium di LA introducendo il trailer di Black Adam!

The Rock, si sa, ama fare le cose in grande e per mostrare in grande stile il trailer del suo cinecomic Black Adam ha deciso di tenere fede a questo suo modo di fare.

Proiettandolo di fronte a 70.000 persone al SoFi Stadium di LA, la casa dei Los Angeles Rams, squadra della NFL vincitrice di due Super Bowl, durante la partita inaugurale di stagione in cui la squadra di casa ha affrontato i Buffalo Bills.

Potete ammirare lo spettacolare video direttamente qua sotto!

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

