Con un post su Instagram,ha annunciato l’arrivo, durante il Super Bowl, di uno spot dedicato ai vari progetti della Warner Bros collegati al mondo della DC Comics in arrivo nei prossimi mesi al cinema.

Pellicole come The Batman, Black Adam (con The Rock nei panni del protagonista), The Flash e Aquaman e il regno perduto. Lo spot integrale arriverà online oggi e poi verrà proposto anche domenica in televisione durante il match del Super Bowl. Lo potete ammirare direttamente qua sotto!

In questo articolo trovate tutte le speculazioni e le indiscrezioni sulle varie pellicole e serie TV che, con tutta probabilità, verranno spinte a livello promozionale durante il Big Game. Il Super Bowl si svolgerà domenica 13 febbraio 2022 dalle 00:30 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, California.

Quanto attendete i vari film dell’universo DC Comics in arrivo nei cinema nel corso del 2022 che verranno mostrati nello spot anticipato da The Rock? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto a patto di essere abbonati a BadTaste+.

