Sarà Warner Bros. Pictures a distribuire The Room Next Door in Italia e in altri territori internazionali. Il nuovo, attesissimo film di Pedro Almodóvar si mostra oggi in una prima immagine dietro le quinte che vede il regista accanto alle protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore. Assieme a loro nel cast del primo film interamente in lingua inglese del regista spagnolo anche John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Mathews e Victoria Luengo. Warner curerà la distribuzione in Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, paesi del Nord Europa, Europa centrale e orientale (Polonia esclusa), America Latina, Giappone e alcuni mercati APAC.

Prodotto da El Deseo di Almodóvar, ‘The Room Next Door’ è stato girato tra Madrid e New York, con il supporto di Movistar Plus+. Questa la trama:

‘The Room Next Door’ segue la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un’altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre (interpretata da Tilda Swinton), è una reporter di guerra e Ingrid è una romanziera autobiografica. Il film affronta la crudeltà infinita della guerra, i modi molto diversi in cui le due autrici femminili si avvicinano e scrivono della realtà, della morte, dell’amicizia e del piacere sessuale come i migliori alleati nella lotta contro l’orrore. Ma evoca anche i dolci risvegli con il cinguettio degli uccelli, in una casa costruita nel mezzo di una riserva naturale nel New England, dove le due amiche vivono in una estrema e stranamente amabile situazione.

‘The Room Next Door’ verrà distribuito nel 2024 nella sale cinematografiche italiane.

