L’atteso film Paramount ispirato a The Saint ha finalmente trovato il suo regista: secondo Deadline, Doug Liman è infatti il prescelto per la regia del film con protagonista Regè-Jean Page, che figurerà anche come produttore esecutivo.

La sceneggiatura è attualmente in fase di stesura, ma sappiamo che il film sarà ispirato all’omonima serie di romanzi degli anni ’20 di Leslie Charteris e alla successiva serie televisiva con Roger Moore, dando un nuovo taglio ai personaggi e al mondo in cui si muovono.

Le vicende narrate girano attorno a Simon Templar – noto appunto come The Saint, dalle iniziali TS del protagonista – un criminale dalle tinte alla Robin Hood che lavora su commissione.

Quanto attendete The Saint con Regè-Jean Page? Ditecelo nei commenti!

