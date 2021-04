Deadline annuncia in esclusiva che il nuovo progetto disarà un film per la Universal Pictures tratto da, il libro del 1993 di Christopher Pike.

Flanagan, creatore di Hill House e The Haunting of Bly Manor, scriverà la sceneggiatura assieme a James Flanagan, e sarà anche produttore assieme a Trevor Macy della Intrepid Pictures.

La storia ruota attorno alla celebre dottoressa Dr. Lauren Wagner, coinvolta in una missione di su Marte, ammirata e rispettata da tutto il mondo. Lauren ha conosciuto la vera paura: all’interno sente delle voci che la supplicano di essere amate. All’esterno il mistero del gruppo scomparso prima di lei. Il gruppo morto. Ma sono davvero morti? O qualcos’altro?

The Season of Passage rappresenta il rinnovo del connubio tra Pike e Intrepid, visto che sono in corso le riprese della serie Netflix The Midnight Club, basata proprio su un opera dell’autore.

Al centro della trama del progetto c’è un gruppo di adolescenti ricoverati in una struttura che accoglie giovani malati terminali. I ragazzi formano un gruppo che si ritrova di notte per raccontarsi storie spaventose e fanno un patto: chi tra di loro morirà per primo li contatterà dall’oltretomba.

Tra gli interpreti dell’adattamento del romanzo scritto negli anni ’90 dallo scrittore Christopher Pike ci sono Igby Rigney (Midnight Mass), Aya Furukawa (The Baby-Sitters Club), Annarah Shephard (Midnight Mass) e gli esordienti Adia, Ruth Codd, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota. Tra gli interpreti ci sarà inoltre spazio per le apparizioni di Zach Gilford (Friday Night Lights), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy, Scandal) e Matt Biedel (Narcos: Mexico). La leggenda del cinema horror Heather Langenkamp (Nightmare) avrà invece la parte dell’enigmatica dottoressa che gestisce l’ospedale.