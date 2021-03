ha prodotto a livello esecutivo e contribuito a sviluppare un documentario intitolato, incentrato sulla storia poco conosciuta dei cinesi coinvolti nella tragedia del Titanic. Il film uscirà il mese prossimo in Cina e potrebbe ottenere anche una distribuzione internazionale.

Il lancio è previsto per il 16 aprile, nel 109esimo anniversario del naufragio: una versione da 97 minuti uscirà al cinema, mentre una della durata di un’ora verrà trasmessa in televisione.

I sei sopravvissuti cinesi del Titanic scamparono miracolosamente all’affondamento della nave, salvo poi cadere vittima del razzismo negli Stati Uniti, dove venne rifiutato loro l’ingresso. Tra le tante umiliazioni, finirono quasi per essere cancellati dai libri di storia.

Il film è stato diretto da Arthur Jones e Steven Schwankert, ex corrispondenti di Variety che vivono in Cina da tempo. “Non abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto con un punto di vista sociologico. Ma abbiamo scoperto degli straordinari parallelismi con la società di oggi. Queste persone sono diventate il modello perfetto dello stereotipo di immigrato clandestino,” ha spiegato Jones a Variety. I sopravvissuti del Titanic subirono discriminazioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada: vennero accusati di essere clandestini sulla nave, di essersi nascosti sulle scialuppe di salvataggio della nave, di essere passati avanti agli altri passeggeri travestendosi da donne. Accuse che i filmmaker sono riusciti a smentire molto rapidamente.

I registi hanno spiegato di essere riusciti a trovare i fondi per realizzare The Six solo dopo il successo di Twenty-Two, un documentario sulle donne di conforto cinesi durante l’occupazione giapponese, e dopo che nel 2017 un teaser trailer del film è diventato virale su Weibo (il Twitter cinese). Ottenuti i fondi, i realizzatori hanno potuto risalire ai discendenti dei sopravvissuti e raccontare le loro storie dopo il naufragio. “Ciò che era accaduto a quei sopravvissuti cambiò completamente la loro vita in un modo che, un secolo dopo, ha ancora conseguenze sulle loro famiglie e le comunità”, spiega Jones. “Ci siamo resi conto che il Titanic è solo una parte di una storia più ampia sulla razza, l’immigrazione e anche solo decenza umana che continua ancora oggi”.

James Cameron si è unito al team durante la produzione, spiega Jones: “Steven si è reso conto che James Cameron era consapevole dell’elemento cinese, infatti c’era una scena tagliata dal film in cui un uomo cinese sopravviveva su una porta galleggiante. Lo abbiamo contattato tramite un produttore nostro amico, e lui ci ha chiamati dalla Nuova Zelanda mentre stava realizzando i sequel di Avatar.” Cameron si è offerto di unirsi alla produzione con un ruolo esecutivo, permettendo ai registi di ottenere del materiale dalla Fox, scene del film con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio.

E proprio Cameron ha spiegato: “In effetti, il salvataggio di Fang Lang dall’acqua ha ispirato la scena finale di Jack e Rose nel mio film Titanic. I Sei sono stati i passeggeri meno noti del Titanic, e ora sono l’ultima, grande storia mai raccontata del Titanic”.

