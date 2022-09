The Smack: Alan Arkin, Kathy Bates e Casey Affleck nel cast, ecco la trama

L’Hollywood Reporter annuncia che Alan Arkin, Kathy Bates e Teyana Taylor sono entrati nel cast di The Smack accanto ai già scritturati Casey Affleck, Marisa Tomei, Isabel May e Yul Vázquez.

David M. Rosenthal, regista di The Perfect Guy e del remake di Jacob’s Ladder, dirigerà il film a partire da questo autunno a Los Angeles.

Rosenthal e Keith Kjarval hanno scritto la sceneggiatura sulla base del romanzo omonimo di Richard Lange.

La storia segue un truffatore (Affleck) che ha toccato il fondo e che incontra una giovane truffatrice interpretata da Taylor. Dopo i suggerimenti di un mentore (Arkin), i due si imbarcano verso Los Angeles per organizzare la più grande truffa della loro vita, ma presto si rendono conto che non sono gli unici a cercare quel denaro, visto che sul loro cammino si ritrovano anche… una ex (Tomei).