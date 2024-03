Pochi mesi dopo l’annuncio del progetto The Smashing Machine, con Dwayne “The Rock” Johnson nei panni dell’iconico wrestler e che segna il debutto alla regia di Benny Safdie, arrivano voci sul probabile coinvolgimento di Emily Blunt.

Stando a Variety, l’attrice sarebbe in trattative per interpretare Dawn Staples, la moglie del pugile Mark Kerr (Johnson) che, secondo lo studio, “farebbe fatica a trovare il suo posto nel mondo caotico e contraddittorio del marito, mentre entrambi cercano di costruirsi una vita insieme”.

In caso di conferma, la Blunt tornerebbe a lavorare non solo in coppia di nuovo con The Rock dopo Jungle Cruise, ma anche con Safdie, suo collega in Oppenheimer.

The Smashing Machine – La trama

The Smashing Machine, con Emily Blunt e Dwayne Johnson, è un film drammatico basato sulla storia vera di Mark Kerr, il leggendario lottatore e wrestler MMA negli sregolati anni all’UFC all’apice della sua carriera. Lottando con dipendenze, vittorie, amore e amicizia nell’anno 2000.

