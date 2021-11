Arriverà mai il momento di vedere un sequel didi David Fincher? Mai dire mai, anche in relazione al pensiero dello sceneggiatore

Parlando con l’Hollywood Reporter Sorkin ha sottolineato il suo desiderio di voler lavorare ancora con grandi registi e anche della possibilità di scrivere un sequel del film sopracitato:

La risposta alla tua domanda è no, non ho smesso di voler lavorare con grandi registi, e Finche sarebbe sicuramente in cima a quella lista. Penso che quello che sta accadendo a Facebook negli ultimi anni sia una storia degna per essere raccontata, c’è un modo per narrarla in un seguito di The Social Network, questo è quello che so.