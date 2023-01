The Son: Hugh Jackman si sente un “genitore diverso” dopo aver recitato nel film

Hugh Jackman ha ammesso di sentirsi un “genitore diverso” dopo aver recitato nel film di Florian Zeller The Son, regista di The Father – Nulla è come sembra con Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins.

Durante un’intervista con Stephen Colbert al The Late Show, l’attore ha spiegato che da quando ha lavorato al film è diventato più aperto nei confronti dei suoi figli su cosa lo tormenta e su quello che sta affrontando nella sua vita di volta in volta:

Sono un genitore diverso adesso grazie a quel film. Sono più aperto all’essere più vulnerabile con loro, ammettendo quando non sono sicuro di qualcosa, o anche accettando di essere a volta preoccupato da quello che mi succede.

Ha poi chiarito:

Generalmente non comunico perché penso: “Oh, non voglio farglielo pesare“. La cosa non aiuta, perciò adesso mi ritrovo a dire: “Hey ragazzi, scusate se sembro distante. Sono nervoso per questa cosa, e se mi sono arrabbiato non è per colpa vostra“.

The Son arriverà nei cinema italiani il 9 febbraio.