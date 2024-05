Il 10 luglio arriverà in Italia The Strangers: Capitolo 1, remake del film omonimo del 2008. Il film è il primo di una trilogia diretta da Renny Harlin, con protagonista Madelaine Petsch.

Parlando con ComicBook il regista svela i piani per l’intero franchise, raccontando che la prima pellicola è pensata come il primo atto di un unico lungo film:

Abbiamo naturalmente girato le scene una sopra l’altra, mescolandole insieme, come si fa sempre per i film. Ma dovevamo tenere presente che si tratta di un’unica trama. È un film di 4,5 ore, e il primo film è un primo atto. Presenta i personaggi, il terrore, i killer e il nostro personaggio principale, che sopravviverà al primo film per poi intraprendere un viaggio nei due successivi.

Il secondo e terzo capitolo ancora non hanno una data d’uscita, ma Harlin pensa verranno rilasciati in autunno.

The Strangers: Chapter 1 trama ufficiale

Dal regista Renny Harlin (Die Hard 2, L’esorcista – La genesi) arriva una nuova trilogia dell’orrore. Nel Capitolo I, Madelaine Petsch (Riverdale) interpreta una giovane donna che inizia una nuova vita con il suo fidanzato. Improvvisamente, durante una sosta durante un viaggio su strada in una remota casa vacanza nei boschi, diventano preda di una misteriosa banda di estranei mascherati che attaccano senza preavviso o motivo. Quello che inizia come una lotta per restare in vita diventa un viaggio di coraggio e astuzia di una donna, all’interno di questa serie horror che unisce tre film coinvolgenti.

