The Strangers: Capitolo 1, reboot del film horror cult del 2008, uscirà domani nelle sale statunitensi e il 10 luglio in quelle italiane e Bloody Disgusting ha avuto l’opportunità di intervistare il regista Renny Harlin e il produttore Courtney Solomon.

Entrambi hanno parlato di ciò che dobbiamo aspettarci da questo primo capitolo della nuova trilogia reboot e hanno anticipato qualcosa sul futuro del franchise o, come lo chiamano loro, lo Strange-verso.

Harlin: “Il mio obiettivo era di presentare a tutti questa cittadina senza farla sembrare una gabbia di matti, ci possono essere personaggi strani con facce inquietanti che però sono completamente innocenti e al tempo stesso alcuni possono nascondere molto più di ciò che appare in superficie”.

Solomon: “Abbiamo cercato di realizzare tutto creando la nostra personale versione ma al tempo stesso guardando anche a ciò che è stato fatto prima. […] Anche perché c’è una grande fetta di pubblico horror che non ha mai visto l’originale. Quindi quello che stiamo facendo è espandere questo Strange-verso. I membri del cast originale possono unirsi a noi in ogni momento perché non è detta l’ultima parola fino a quando non uscirà il terzo capitolo. Quindi se volete giudicare questa versione di the Strangers, mi dispiace ma dovrete vedervi tutti e tre i capitoli.

Rispetto al film, man mano che procediamo, le cose si fanno semmai più intense, sicuramente non meno intense. E il secondo film non sarà per niente uguale al primo, non stiamo cercando di replicare niente. Sarà una vera e propria evoluzione, sia dal punto di vista dei protagonisti sia personale, come se fossimo veramente lì e tutto questo stesse accadendo a noi. Questo è horror.