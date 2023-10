Uscirà nel 2024 il primo film della nuova trilogia The Strangers diretta da Renny Harlin. Si tratta di una saga che si propone come remake del film uscito nel 2008 con protagonisti Liv Tyler e Scott Speedman. A quella prima pellicola ne era seguita un’altra nel 2018 dal titolo: The Strangers: Prey at Night.

In un’intervista con ComicBook il regista ha suggerito che i tre nuovi film potrebbero aprire la possibilità a un intero franchise.

Sicuramente mi immagino più film, ecco perché non la chiamo nemmeno una trilogia, ma li chiamo i primi tre film dello Strangers Universe. E il modo in cui termina il terzo film, se le persone pensavano che il film originale finiva in un modo stuzzicante perché Liv Tyler in un certo senso sussultava alla fine. Se credevi che quello fosse stimolante, penso che quando finirà il terzo film la gente penserà: “Oh mio Dio, cosa succederà adesso?”

Continua a proposito del finale del terzo film:

Alla fine del terzo film avrai più domande che risposte e sicuramente vedo una serie di nuovi film dopo quello, che continuano la sua storia.

Nel cast di The Strangers – capitolo uno troviamo Madelaine Petsch, Froy Gutierrez e Gabriel Basso.

