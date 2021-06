Il nuovo trailer di The Suicide Squad: Missione suicida, che sarà presto disponibile in rete, si apre con una serie di sequenze dedicate a Bloodsport, il personaggio interpretato da Idris Elba.

La storia sembra filtrata dal suo punto di vista, dalle prime sequenze apprendiamo del legame con sua figlia (interpretata da Storm Reid) e del rapporto conflittuale con Viola Davis, che lo convince con la forza a partecipare alla missione suicida che dà il titolo al film.

“Non prenderei misure tanto estreme se questa missione non fosse più importante di quanto tu possa mai immaginare” gli dice Amanda Waller prima di convincerlo a partecipare. È proprio lei a raccontarci le origini del personaggio, che lo collegano a una parte ben nota del DC Extended Universe.

“Robert DuBois. È in prigione per aver messo Superman in terapia intensiva con un proiettile di kryptonite“.

Proprio così: Bloodsport è stato arrestato per aver quasi ucciso Superman. Le motivazioni “cinematografiche” non sono ancora chiare, ma si tratta di un evento preso pari pari dai fumetti e nello specifico dal debutto del personaggio nel 1987 in Superman Vol 2 #4 di John Byrne.

Nei fumetti Bloodsport viene ritratto come un veterano della Guerra in Vietnan colmo di livore che decide di scagliarsi sugli abitanti di Metropolis per “lo spreco delle libertà che vi abbiamo dato con il nostro sangue“. Il personaggio viene così reclutato da Lex Luthor che gli regala una pistola in grado di sparare proiettili di kryptonite, la stessa con cui finirà per ferire quasi letalmente Superman.

La sensazione è che James Gunn abbia deciso di dare un altro carattere alla storia del personaggio, magari ponendo in cattiva luce proprio Superman. Solamente qualche giorno fa, infatti, per il Superman Day il regista aveva fatto gli auguri all’Uomo d’Acciaio condividendo delle copertine con dei momenti decisamente controversi con protagonista il figlio di Krypton.

Bloodsport in The Suicide Squad: Missione suicida sarà definito dal rapporto con sua figlia, ma c’è un altro personaggio che a quanto pare avrà un legame molto stretto con il volto interpretato da Idris Elba. Si tratta di Ratcatcher II, erede dell’Acchiappatopi dei fumetti, che nel trailer dà mostra delle sue abilità comandando dei ratti.

In una scena viene messo in risalto il rapporto tra i due:

Bloodsport: Sta’ tranquilla, ti farò uscire viva di qui.

Ratcatcher II: Io farò uscire te vivo da qui.

In una delle sequenze finali la donna è protagonista di un momento molto intenso, con le lacrime agli occhi: Bloodsport sarà il motivo? Lo scopriremo al cinema dal 5 agosto.

A seguire la sinossi del film e i dati di produzione:

Dallo sceneggiatore / regista James Gunn, arriva l’avventura d’azione dei supereroi della Warner Bros. Pictures, “The Suicide Squad – Missione Suicida”, con lo schieramento dei delinquenti più degenerati della DC. Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

Il film è interpretato da Margot Robbie (“Birds of Prey”, “Bombshell – La Voce dello Scandalo”), Idris Elba (“Avengers: Infinity War”), John Cena (l’imminente serie HBO Max “Peacemaker”, “Bumblebee”), Joel Kinnaman (“Suicide Squad”), Jai Courtney (il franchise “Divergent”), Peter Capaldi (“World War Z”, “Doctor Who” della BBC), David Dastmalchian (l’imminente “Dune”, “Ant-Man and the Wasp”), Daniela Melchior (“Parque Mayer”), Michael Rooker (i film “Guardiani della Galassia”), Alice Braga (“Elysium”), Pete Davidson (“Il re di Staten Island”, “Saturday Night Live”), Joaquín Cosio (“Spider-Man: Un nuovo universo”, “Narcos: Messico”), Juan Diego Botto (“The Europeans”), Storm Reid (“L’uomo invisibile”, “Nelle pieghe del tempo”, “Euphoria”), Nathan Fillion (“Guardiani della Galassia”, “The Rookie” in TV), Steve Agee (“L’Angelo del male – Brightburn”, “Guardiani della Galassia Vol 2”), Sean Gunn (i film “Guardiani della Galassia”, e “Avengers”), Mayling Ng (“Wonder Woman”), Flula Borg (“Ralph spacca Internet”), Jennifer Holland (“L’Angelo del male – Brightburn”, l’imminente serie HBO Max “Peacemaker”) e Tinashe Kajese (le serie TV “Valor”, “The Inspectors”), con Sylvester Stallone (i franchise di “Rocky”, “Rambo” e “I Mercenari – The Expendables”) e Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Suicide Squad”).

Gunn (i film “Guardiani della Galassia”) ha diretto il film da una sua sceneggiatura, basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Charles Roven e Peter Safran, mentre Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle sono i produttori esecutivi.

La squadra creativa di Gunn include il direttore della fotografia Henry Braham (“Guardiani della Galassia Vol. 2”), la scenografa Beth Mickle (“Captain Marvel”), i montatori Fred Raskin (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “C’era una volta … a Hollywood”) e Christian Wagner (i film “Fast & Furious”), e la costumista nominata all’Oscar Judianna Makovsky (“Guardiani della Galassia Vol. 2”, “Avengers: Endgame”, “Harry Potter e la pietra filosofale”). Musiche di John Murphy (“Kick-Ass”).

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Atlas Entertainment / Peter Safran, un film di James Gunn, “The Suicide Squad – Missione Suicida”. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Il film uscirà nelle sale in Italia il prossimo 5 agosto.

