Frenano ancora gli incassi al box-office italiano: una settimana dopo l’introduzione del Green Pass,rimane in testa venerdì 13 agosto, incassando altri 48 mila euro (con un calo del 34% rispetto a venerdì scorso) e un totale di 1.1 milioni di euro. Complessivamente ieri sono stati raccolti 178 mila euro in tutto il paese, con 27 mila biglietti staccati: venerdì scorso, primo giorno di Green Pass, erano 200 mila con 30 mila presenze. Il weekend di Ferragosto si fa sentire, e bisognerà aspettare la settimana prossima – con le relative nuove uscite – per verificare se, come avvenuto in Francia, vi sarà un effettivo consistente ritorno al cinema.

Seconda posizione per Free Guy – eroe per gioco, che incassa 43 mila euro e sale a 128 mila euro in tre giorni, mentre al terzo posto Jungle Cruise incassa 20 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro. Old al quarto posto incassa meno di diecimila euro, mentre chiude la top-five La casa in fondo al lago con settemila euro.

INCASSI ITALIA 13 / 8 / 2021

THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA – € 48.399 / € 1.131.485 FREE GUY – EROE PER GIOCO – € 43.116 / € 128.396 JUNGLE CRUISE – € 20.089 / € 1.370.269 OLD – € 9.504 / € 1.398.853 LA CASA IN FONDO AL LAGO – € 7.056 / € 106.621 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 7.017 / € 1.670.902 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 4.684 / € 1.167.874 BLACK WIDOW – € 3.993 / € 4.734.700 UN ALTRO GIRO – € 3.656 / € 650.045 CRUDELIA – € 2.560 / € 2.324.843

Fonte: Cinetel