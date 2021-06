Il punto di domanda alla fine del titolo di questa news si deve chiaramente al fatto che l’ingresso di Elijah Wood nel cast di, il reboot del film del 1984 prodotto dalla Legendary Pictures è ancora solo ed esclusivamente un rumour riportato da The Illuminerdi . E in quanto voce di corridoi la segnaliamo.

L’ultima notizia ufficiale arrivata circa il cast della pellicola è quella riguardante Taylour Paige, vista di recente in Ma Rainey’s Black Bottom; l’attrice sarà la protagonista femminile della pellicola e comparirà di fianco a Jakoc Tremblay, che sentiremo anche come Flanders nel nuovo film di La Sirenetta e in Luca, e Peter Dinklage (Il Trono di Spade, X-Men: Giorni di un futuro passato).

Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) siederà in cabina di regia, mentre a realizzare il progetto ci sarà la Legendary Pictures assieme alla Troma: i due fondatori di quest’ultima, nonché co-registi del primo Vendicatore Tossico, Lloyd Kaufman e Michael Herz, si occuperanno della produzione di questa nuova iterazione del loro “eroe”. Per la Legendary ci saranno Alex Garcia e Jay Ashenfelter.

La storia originale è quella di un ragazzo nerd e imbranato di nome Melvin Ferd che lavora in una palestra dove viene maltrattato da tutti. Un giorno, mentre viene inseguito dai suoi aguzzini, cade in un contenitore di rifiuti tossici e si trasforma in Toxic Avenger, un vendicatore dall’aspetto orribile che combatte il crimine armato di uno spazzolone e trova l’amore in una ragazza cieca.

