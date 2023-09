The Toxic Avenger, film del 1984 prodotto dalla Troma, avrà un suo remake. In questo nuovo film nei panni del protagonista troviamo Peter Dinklage, un patrigno single che, esposto a dei rifiuti tossici, si trasformerà nel Toxic Avenger, pronto a vendicarsi dell’azienda che lo ha licenziato. Nei panni del crudele capo d’azienda troviamo Kevin Bacon. Il film è scritto e diretto da Macon Blair che ha deciso di preservare l’approccio comico della Troma.

In un’intervista con TheWrap il regista ha svelato ulteriori dettagli del progetto, a partire dal suo rapporto con la pellicola originale.

Bisogna andare indietro, non so, di 25 anni anni perché ho visto il film quando è stato distribuito per la prima volta in VHS. Doveva essere l’85 o l’86. E avevo l’età giusta in cui quel tipo di intrattenimento e la mia scarsa esperienza con i film hanno fatto in modo che diventasse molto formativo per me. Ed è divertente, ma mi ha esposto ai film indipendenti. In molti modi ero appassionato di film, ma del tipo mainstream. Ed era la prima volta che vedevo qualcosa girato in quel modo. Hanno girato un film nella maniera più semplice e diretta possibile. Non c’erano navi spaziali.