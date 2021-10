Lo scorso aprile la DC Films ha sospeso in via definitiva lo sviluppo di due progetti in lavorazione da diverso tempo:, che doveva essere diretto da Ava DuVernay, e lo spin-off diintitolato

Tra le motivazioni per quanto riguarda lo spin-off sulla Fossa c’era la poca disponibilità di James Wan, impegnato su Aquaman 2 e altri progetti. La major aveva così commentato la decisione:

All’interno della nostra lista di progetti ce ne sono alcuni di cui non proseguiremo lo sviluppo, tra cui New Gods e The Trench. Ringraziamo i nostri partner Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran per il loro tempo e per la collaborazione in questo processo, e non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro su altre storie DC. I progetti rimarranno nelle loro abili mani se in futuro decidessimo di ripartire.

Scopriamo oggi che in realtà lo spin-off altro non era che un film dedicato a Black Manta, la rivelazione è arrivata da James Wan su Instagram:

Ti dico un segreto, lo spin-off sospeso doveva essere un film segreto su Black Manta.

La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan, Aquaman and the Lost Kingdom, approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

