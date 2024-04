The Ones Who Live è arrivata quasi cinque anni e mezzo dopo l’annuncio che Andrew Lincoln sarebbe stato protagonista di una trilogia di film di The Walking Dead che avrebbero “espanso” l’universo “mostrando un lato completamente diverso del mondo“.

Al San Diego Comic-Con del 2022, tuttavia, è stato rivelato invece che la storia sarebbe stata raccontata in una mini-serie.

In occasione di un’intervista con TV Line, lo showrunner Scott Gimple ha parlato delle idee iniziali per il progetto:

Era un progetto molto, molto diverso che ha subito vari rimaneggiamenti. Quando abbiamo iniziato a sviluppare i film, Danai [Gurira] era ancora nella serie, perciò non era presente in quel primo film, e ne deriva quindi che era enormemente diverso.

Rick e Michonne si sarebbero quindi riuniti, ma “nel secondo film, perché sapevo che [Danai] sarebbe stata disponibile, e sapevo che era incredibilmente importante. Ma in generale era un film molto diverso, anche se il percorso di Rick era praticamene lo stesso, così come il suo rapporto con la CRM e la città“.

