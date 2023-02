The Watchers: i primi dettagli sul debutto alla regia cinematografica di Ishana Night Shyamalan

Deadline riporta in esclusiva che dopo aver diretto alcuni episodi di Servant, Ishana Night Shyamalan – figlia di M. Night Shyamalan – debutterà alla regia di un film con The Watchers, che sarà prodotto dalla New Line.

Lo studio ha già fissato al 7 giugno 2024 l’uscita del film che sarà girato nel corso dell’anno. Basato sull’omonimo romanzo, The Watchers segue la storia di Mina, un’artista di 28 anni che finisce di una foresta incontaminata nell’Irlanda dell’ovest. Quando Mina trova riparo, si ritrova inavvertitamente intrappolata assieme a tre estranei che vengono tormentati e osservati da creature misteriose ogni notte.

M. Night Shyamalan e Ashwin Rajan saranno produttori attraverso la loro Blinding Edge Pictures.

“Non potremmo essere più emozionati di produrre il primo film di Ishana, The Watchers. Terrificante, immersiva e visivamente intrigante, la sceneggiatura tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine” ha commentato Richard Brener, presidente di New Line Cinema.

Ishana Night Shyamalan ha scritto dieci episodi e ne ha diretti sei di Servant, inclusi due finali di stagione. Ha inoltre diretto la seconda unità di film di suo padre come Old e Bussano alla porta.