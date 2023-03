The Whale: Brendan Fraser spiega perché non avrebbe potuto interpretare in precedenza il protagonista

Per il ruolo del protagonista di The Whale (LEGGI LA RECENSIONE), Brendan Fraser ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar, nonché diversi altri riconoscimenti e un apprezzamento unanime.

Nel film di Darren Aronofsky, l’attore interpreta Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente. Si tratta della prima volta che questo accade nella lunga carriera di Fraser, che, un’intervista con Deadline, ha spiegato perché valeva la pena aspettare così tanto tempo: non avrebbe potuto vestire i panni del personaggio in precedenza. “Non avevo l’esperienza di vita o del dolore. Non ero stato padre abbastanza a lungo 10 anni fa per apprezzare cosa significa avere un giovane nella propria vita“, le sue parole.

C’è comunque un aspetto di Charlie che lo lega a molti degli altri personaggi ritratti da Fraser sul grande schermo: la fisicità. Ecco perchè:

Ho sempre cercato di trovare un obiettivo fisico in qualsiasi cosa stia facendo. Se si tratta di un film d’azione, ho scoperto che è meglio recitare la scena successiva, non quella in cui ci si trova. In altre parole, se sono in un film in cui l’obiettivo finale è raggiungere l’auto, tutte le scene in cui mi trovo prima portano a quell’obiettivo finale. Così, per Charlie, devo arrivare alla fine del corridoio per andare in bagno, non per usarlo, ma per non lasciare che mia figlia mi veda piangere.