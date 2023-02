The Whale, Brendan Fraser torna a parlare delle accuse di obesofobia ricevute dal film

Da mesi e mesi parliamo, a cadenza più o meno regolare, delle accuse che vengono mosse a The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky che potrebbe regalare l’Oscar come Migliore attore a Brendan Fraser che, nella pellicola, interpreta Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità.

C’è chi si è lamentato del fatto che per la parte di Charlie non sia stato ingaggiato un attore davvero obeso e c’è chi accusa il lungometraggio di obesofobia.

Dalle pagine del LA Times, Brendan Fraser è tornato a difendere The Whale affermando:

Rispetto quelli che non vedono l’obbiettivo di questo film. Ma non mi trovo d’accordo con loro perché so che non c’è malizia, non ci sono cattive intenzioni. So che voglio sapere se io, Brendan, ho fatto qualcosa di male. Ma la risposta che ho avuto dalla OAC è stata “Continua a fare quello che stai facendo”. Abbiamo fatto il film che volevamo fare e l’abbiamo fatto correttamente. E continuo a sostenere questa idea.