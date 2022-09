The Whale: Brendan Fraser aveva le vertigini quando si toglieva le protesi a fine giornata

The Whale

Durante la presentazione di The Whale a Venezia, Brendan Fraser ha parlato di tutto ciò che è stato necessario per interpretare il ruolo.

Come già svelato da un articolo di Vanity Fair, per questo ruolo l’attore ha dovuto indossare dai 22 ai 136 kg in più a seconda del contenuto della scena.

“Ho sviluppato muscoli che non sapevo di avere” ha commentato l’attore durante la conferenza stampa, prima di aggiungere:

Addirittura avevo le vertigini a fine giornata quando mi toglievo tutto; era come scendere da una barca a Venezia, mi sentivo ondeggiare. Mi ha fatto sentire più vicino a chi ha dei corpi simili. Devi essere una persona incredibilmente forte, mentalmente e fisicamente, per essere così.

Ha poi parlato dei primi ruoli come George re della giungla:

Avevo un aspetto diverso all’epoca. Il mio viaggio fin dove sono ora mi ha portato a esplorare il maggior numero di personaggi possibile. Questo ruolo mi ha dato un’occasione di mettermi alla prova, e trovo Charlie in assoluto l’uomo più eroico che abbia mai interpretato perché il suo super potere è vedere il bene negli altri.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del lavoro di Brendan Fraser per The Whale? Lasciate un commento!