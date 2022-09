The Whale: Darren Aronofsky ha trascorso 10 anni di ricerche per il protagonista prima di trovare Brendan Fraser

L’interpretazione di Charlie, il protagonista di The Whale (LEGGI LA RECENSIONE), un insegnante inglese affetto da obesità, ha fatto guadagnare a Brendan Fraser una lunga standing ovation in occasione della presentazione del film al Festival di Venezia. L’ingaggio dell’attore per questa parte è stata del resto tappa fondamentale per dare il via libera all’opera: il suo regista, Darren Aronofsky, ha infatti rivelato a Deadline di aver trascorso 10 anni alla ricerca dell’attore giusto, un processo che ha descritto come il “più grande ostacolo” della realizzazione del film. “Ho passato molto tempo a incontrare e pensare a tanti attori diversi. Anche le persone venivano da me e mi suggerivano diversi attori. Ma [le scelte] non mi facevano alzare dal letto la mattina per realizzarlo“, le sue parole.

Quando però è arrivata l’idea di ingaggiare Brendan Fraser, la sensazione è stata diversa. “Incontrandolo come un gentiluomo e percependo la sua presenza, ho pensato: ‘Questo ragazzo potrebbe farcela‘. Era solo una sensazione istintiva“, ha detto il regista. “Abbiamo fatto una lettura della sceneggiatura e da quel momento ho pensato: “Ok, abbiamo Charlie“.

Un ruolo che allo stesso Fraser è apparso intimidatorio, ma che l’attore ha deciso di accettare in quanto:

Negli ultimi anni mi sono davvero aggrappato alla nozione che se una cosa è facile, non la devi fare. Vai verso il pericolo, vai verso il rischio e ascolta quella voce dentro di te che ti dice: devi farlo. [Interpretando Charlie] volevo essere parte della storia di redenzione di quest’uomo e ho sempre voluto mantenere la sensazione di non sapere se ce la farà o meno. È questo che mi ha reso entusiasta di venire al lavoro ogni giorno.

