LuckyChap, la casa di produzione di Margot Robbie, e Plan B Entertainment vorrebbero acquistare i diritti della serie cinematografica Thin Man (tradotta in italiano come “L’uomo ombra”) per realizzarne un remake.

La serie è uscita con il primo episodio nel 1934 e vede William Powell e Myrna Loy nel ruolo dei protagonisti. Powell interpreta un ex detective, Nick Charles, e Loy sua moglie Nora. I due si troveranno a risolvere degli omicidi in quelle che sono più simili a commedie sofisticate che a veri e propri gialli.

I diritti sono scaduti recentemente e ora le due case di produzione sarebbero interessate ad accaparrarseli. Sono anni che a Hollywood si discute della possibilità di un remake per Thin Man ma nessun tentativo era mai andato a buon fine. Vedremo ora se LuckyChap e Plan B ce la faranno!

FONTE: Deadline

