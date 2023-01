Thirst di Park Chan-wook disponibile gratuitamente su MioCinema

In occasione dell’uscita di Decision to Leave, il nuovo film di Park Chan-wook al cinema dal 2 febbraio, Lucky Red ha lanciato un’iniziativa indirizzata a chi non ha mai visto (o che vuole rivedere) un altro grande film del regista sudcoreano: Thirst.

A partire dal 26 gennaio fino al 3 febbraio, sarà infatti possibile vedere Thirst gratuitamente per una settimana sulla piattaforma streaming MioCinema, utilizzando il codice voucher DECISION. Questo il link alla scheda del film che, lo ricordiamo, non è mai uscito nelle sale italiane.

Thirst è anche uno dei film presenti nella rassegna Park Chan Week, in occasione della quale si terrà anche l’anteprima di Decision to Leave.

Girato dopo la celebre Trilogia della Vendetta (Mr. Vendetta, Old Boy, Lady Vendetta), Thirst è un film molto amato da Park Chan-Wook, che non ha mai fatto mistero di considerarlo uno dei suoi migliori.

La realizzazione del progetto (da un sogno poi incrociato con la lettura della Teresa Raquin di Zola) è stata molto lunga e si è andata componendo nel tempo, pezzo per pezzo, fino a raggiungere la compiutezza del risultato finale. “Thirst è stato un film con una gestazione lunghissima. Durata almeno dieci anni, nel corso dei quali, ovviamente, ho fatto anche altre cose. All’inizio, non lo avevo preso molto sul serio, nel senso che una notte mi era venuta l’idea di un film sui vampiri e mi ero limitato a buttare giù un paio di paginette, su questo spunto.” ha dichiarato il regista Park Chan-Wook. “L’idea che mi era venuta, verteva su un prete che fosse anche un medico. Ha iniziato come sacerdote, poi ha studiato medicina, quindi ha la licenza per esercitare la professione di medico. Vive dentro di sé un senso di colpa, perché si è reso conto che le sue preghiere non hanno effetto e questo lo porta a nutrire delle pulsioni suicide. Quindi, come prete/dottore, si offre volontario per partecipare a un esperimento biologico, per aiutare a salvare l’umanità, ma nonostante le sue buone intenzioni, diventa un vampiro.”

THIRST: LA TRAMA

In una piccola cittadina coreana, un prete molto amato dalla sua comunità, accetta di sottoporsi ad un esperimento scientifico finalizzato alla ricerca di un vaccino per un virus raro e mortale. Ma durante l’esperimento qualcosa va storto e il prete finisce per ricevere del sangue infetto che lo trasforma in un vampiro. Travolto dalla sua nuova natura violenta e assetata di sangue, inizia una relazione con la moglie insoddisfatta di un suo vecchio amico, precipitando in un abisso di perversione e peccato. Premio della giuria a Cannes nel 2009, Thirst è un altro geniale racconto del grande regista Park Chan Wook.