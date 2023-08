Prima di Euphoria e dei suoi drammi su droga e relazioni adolescenziali esisteva Thirteen. Diretto da Catherine Hardwicke il film festeggia quest’anno il ventennale dell’uscita.

Protagonista della pellicola è Evan Rachel Wood, brillante studentessa che viene trascinata in un mondo di sesso e droga dalla sua nuova amica, interpretata da Nikki Reed.

Catherine Hardwicke racconta a Yahoo Entertainment che lei e Reed (che a quei tempi aveva 14 anni) scrissero la sceneggiatura in soli sei giorni.

Abbiamo cercato di mostrare cosa significhi essere un adolescente e sopravvivere a tutta quella pressione che viene dal mondo esterno.

Nessuno però voleva produrre il film.

Ogni studio e ogni finanziatore ci dissero: “No, non possiamo farlo. Come possiamo fare un film che sarà vietato ai minori con una tredicenne sconosciuta come protagonista?”

Hardwicke riuscì però a mettere insieme 2 milioni di dollari per produrre il film che venne girato in soli 24 giorni a Los Angeles, finendo poi per essere acquistato dalla Fox. Thirteen guadagnò 10 milioni, oltre a ricevere molte candidature ai premi più importanti. Conclude la regista:

Anche ora su TikTok ci sono qualcosa come 1,6 miliardi di interazioni con Thirteen. Le persone vedono le clip e scrivono nei commenti: “Questo mi è accaduto la settimana scorsa con mia mamma.” Questo perché era un film onesto con emozioni vere e quindi è ancora rilevante per molte persone.

