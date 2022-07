In una recente intervista con Insider, Taika Waititi ha parlato delle capre urlanti di Thor: Love and Thunder e delle sue fonti di ispirazione.

Come svelato dal regista, l’idea è arrivata in una fase successiva:

Non dovevano urlare inizialmente. Dovevano essere presenti perché sono nei fumetti, ma non sapevamo che tipo di versi avrebbero emesso.

Poi un addetto alla post-produzione ha trovato questo meme di una canzone di Taylor Swift in cui compaiono delle capre urlanti, non lo conoscevo. Ho sentito le capre che urlavano e l’ho trovato meraviglioso. Molte persone credono che sia io a urlare, ma non è così.