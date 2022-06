È un periodo davvero d’oro per la sessantatreenne artista britannica Kate Bush perché grazie a Stranger Things 4 (GUARDA IL TRAILER DEL VOLUME 2) e, a quanto pare in maniera marginale, a Thor 4 è di nuovo sulla cresta dell’onda e stando alla recente rivelazione fatta da Christian Bale, interprete del villain Gorr nella pellicola di Taika Waititi d’imminente uscita, stava per giocare un ruolo fondamentale anche nel progetto Marvel Studios.

L’ex Batman di Christopher Nolan ha difatti svelato che una scena musicale, ispirata proprio ai video e alle canzoni di Kate Bush, non è riuscita a finire nel montaggio finale di Thor: Love and Thunder.

Taika ed io volevamo fare un’intera scena di danza, che non siamo riusciti a fare, ma avevamo tutta questa roba in stile Kate Bush sulla quale avevamo lavorato. Credo abbia realizzato che non gli avrebbero mai permesso di metterla nella versione finale del film. Direi che per la cosa più comune che ho riguardato per prepararmi a interpretare questo ruolo è stato il video degli Aphex Twin “Come to daddy”.

Qua sotto potete vedere il video al quale fa riferimento Christian Bale in merito alla sua preparazione per Thor 4:

Come vi dicevamo in apertura, per Kate Bush è un periodo davvero d’oro. La sua canzone Running up that hill ricopre infatti un ruolo molto importante in Stranger Things 4 ed è tornata a scalare le classifiche di ascolto a 37 anni dall’uscita. Per darvi un’idea di come poteva essere la coreografia della scena musicale elaborata da Taika Waititi e Christian Bale per Thor 4 guardate il video originale di Running up that hill di Kate Bush qua sotto:

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: Total Film via Deadline