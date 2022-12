Thor 4, la costumista sull’impatto avuto dal fatto che Natalie Portman sia vegana

La costumista di Thor: Love and Thunder, Mayes C. Rubeo, ha parlato del lavoro svolto per il film di Taika Waititi arrivato in estate.

Rubeo ha parlato nello specifico del costume di Natalie Portman, parlando di un’accortezza nei confronti dell’attrice vegana: tutto il suo costume è stato infatti realizzato senza prodotti animali.

In gran parte è fatto di plastica e materiale sintetico. Nutro così tanto rispetto per lei, era il minimo che potessi fare nel realizzare il suo costume.

Ha poi parlato del costume del Dio del Tuono.

Thor sta affrontando un momento di insicurezza. Pensate a quando un animale vuole intimidire: diventa più grosso e più lucente.

Da qui la decisione di realizzare il suo “costume da insicuro” con colori accessi e brillanti.

