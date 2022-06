Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

In Thor 4, il nuovo film della saga diretto da Taika Waititi e interpretato da Chris Hemwsworth, non assisteremo, logicamente, al ritorno in scena di Tom Hiddleston col suo Loki. Ricorderete bene che il Dio dell’Inganno moriva per mano di Thanos nel prologo di Avengers: Infinity War: quello protagonista di Loki, la serie TV in streaming su Disney Plus interpretata da Tom Hiddleston (ECCO LA NOSTRA SCHEDA), è la variante L1130 scappata, dal passato di The Avengers, col Tesseract. LEGGI – Thor: Love and Thunder, Christian Bale sulle somiglianze fra Gorr e Batman Taika Waititi e Chris Hemwsworth hanno commentato, in un’intervista, l’assenza di Loki da Thor 4 utilizzando tutta l’ironia del caso. Cominciamo dall’attore che spiega: Non voleva essere coinvolto. Mi ha detto “Vi odio tutti, in particolare te”, ho pensato fosse un peccato. Poi mi domando: quante altre volte potremmo ucciderlo? Ttornando serio, aggiunge: Amiamo Tom, lo amiamo davvero. Ma è morto. Non lui. Il personaggio di Loki. Taika Waititi s’intromette dicendo: No, no, lui per noi è morto. Dichiarazione che viene così commentata da Hemsworth: È ovviamente morto per noi per quanto riguarda l’amicizia. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch! Fonte: CinemaBlend

