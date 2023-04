In un video in cui ripercorre alcune delle sue parti più note, Russell Crowe ha condiviso qualche dettaglio circa la voce che il suo Zeus sfoggia in Thor 4, il film dei Marvel Studios diretto da Taika Waititi uscito al cinema nel luglio del 2022.

La star spiega che sia i Marvel Studios che Taika Waititi desideravano che lui usasse, in Thor 4, una voce in tutto e per tutto simile a quella di Massimo Decimo Meridio, il personaggio che ha interpretato nel Gladiatore di Ridley Scott, ruolo che gli è valso l’Oscar per il Miglior attore protagonista, fra l’altro.

Ecco come si sono svolti i fatti così come raccontato dalla star:

Taika mi fa “Guarda, non so come reagirai a questa cosa che mi è venuta in mente, ma sai cosa? Stavo pensando a tutti i ruoli che hai interpretato e che ne dici d’interpretare una divinità greca?”. Volevano che recitassi con la stessa voce di massimo. Ero solito chiamare la sua voce come quella della Royal Shakespeare Company che si è sparata due pinte dopo pranzo. Questo timbro di voce da finta upper-class, hai presente? Per questo dissi a Taika “Non puoi farmi recitare questa parte con un accento inglese, voglio usare un accento greco”. Rimasero un po’ interdetti, ma d’altronde Zeus è una divinità greca, non di un’altra civiltà.

Poi aggiunge:

Mi dissero “Te lo facciamo fare solo se accetti di girare le scene con entrambi gli accenti così poi vediamo quello che funziona meglio”. Mi andava bene ed è stato divertente anche se ha allungato ogni giorno di lavoro perché dovevo girare sia come un greco che con l’accento inglese. Lo studio mi dis che avrebbe fatto dei montaggi con entrambe le versioni e la caratterizzazione che avrebbe avuto il feedback migliore alle proiezioni di prova sarebbe rimasta. Quella greca ha battuto quella inglese di 10 o 15 punti e loro, fedeli a quello che avevano detto, l’hanno lasciata.

Trovate tutte le informazioni su Thor 4 nella nostra scheda del film!

FONTE: Vanity Fair su YouTube

