Thor: Love and Thunder, la presenza di Loki non è mai stata presa in considerazione

Anche se una larga fetta del fandom gradirebbe vedere Loki grossomodo in ogni produzione dei Marvel Studios, Tom Hiddleston non è stato richiamato nel cast di Thor: Love and Thunder, la pellicola di Taika Waititi arrivata nelle sale a inizio luglio.

La co-sceneggiatrice di Thor: Love and Thunder, Jennifer Kaytin Robinson, ha spiegato che l’idea di far apparire Loki, o meglio, una sua variante visto che quello della linea temporale e dell’universo del quarto Thor è morto, non è mai stata presa in considerazione.

Da quanto ne so, non è mai stata presa in considerazione. Ora lui vive a Loki-landia e stoa facendo le sue cose. Sono due viaggi distinti.

Qualche settimana fa, in un botta & risposta, Chris Hemsworth e Taika Waititi si erano così espressi sullo stesso tema:

CH: Nonostante questo film sia una commedia, una commedia romantica, ma comunque una commedia, sarebbe stato troppo esilarante se Loki fosse stato riportato in vita ancora una volta. TW: Sarebbe potuto essere quel piccolo elemento di troppo che avrebbe rotto l’equilibrio del film. CH: Per questo non l’abbiamo fatto.

Thor: Love and Thunder è arrivato nei cinema il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sul cinecomic nella nostra scheda.

FONTE: The Hollywood Reporter