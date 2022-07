Nel corso di un’intervista con Rolling Stone, Taika Waititi ha parlato di Thor: Love and Thunder e delle aspettative dei fan.

Il regista ha parlato dell’esigenza di fare i conti con l’ottimo responso avuto dal terzo capitolo:

Ha poi proseguito spiegando:

Quello che ho voluto fare, per spingerlo in un’altra direzione, è stato renderlo romantico. Hanno toccato questo aspetto nei primi due film, ma non hanno mai abbracciato l’amore in tutto e per tutto. Io mi sono detto che avevamo visto Thor in quel mondo in stile [Jack] Kirby pieno di colore in Ragnarok. Cos’è che i fan si aspettano di meno in assoluto? Thor innamorato! Cos’è che i fan non vogliono? Thor innamorato! Cos’è che li seccherebbe davvero? Quindi lo abbiamo fatto.