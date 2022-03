Come già anticipato qualche giorno fa, sono effettivamente partite le riprese aggiuntive di, il cinecomic Marvel di Taika Waititi in arrivo a luglio nei cinema.

Come riportato nella newsletter di The Ankler (che ha preannunciato l’arrivo del primo teaser di Avatar 2), il regista è tornato sul set chiamando a raccolta Christian Bale, interprete di Gorr il macellatore di dei. All’appello non dovrebbe invece rispondere Chris Hemsworth, impegnato sul set di Tyler Rake 2.

Questa dovrebbe già essere la terza sessione di riprese aggiuntive, cosa che per i Marvel Studios specialmente in tempi di pandemia è diventata prassi: ne è la prova il fatto che Sam Raimi sia ancora sul set di Doctor Strange 2.

L’uscita del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

