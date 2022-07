Durante una chiacchierata con Insider, Taika Waititi ha parlato dell’interpretazione di Zeus di Russell Crowe ammettendo una certa indecisione per l’accento che avrebbe dovuto avere l’attore.

Alla fine, come raccontato, il regista ha deciso di fargli usare un accento greco:

Abbiamo parlato alungo dell’accento, ci siamo chiesti se un accento greco per un dio greco sarebbe stato farsesco o troppo sciocco. Russell voleva così, io non ero così sicuro, così alla fine abbiamo girato due volte ogni ciak con Russell, uno con accento greco e uno con accento inglese. Credevo che la gente si aspettasse da Zeus un accento inglese come Laurence Olivier in Scontro tra titani.

Ma poi alla fine in post-produzione mi sono reso conto che sarebbe stato più offensivo per i greci che Zeus parlasse con accento inglese, e poi il pubblico delle proiezioni di prova amava quello greco.

Alla fine sono soddisfatto, ma comunque sì, ha dovuto girare ogni ciak prima con accento greco e poi con accento inglese perché non riuscivo a decidermi. Russell ha sempre avuto ragione.