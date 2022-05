Durante la promozione di, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha parlato con Comicbook della possibilità che alcune divinità introdotte nella serie finiscano indi Taika Waititi.

Slater ha parlato nello specifico di un personaggio in particolare:

Oddio, non so, devo essere sincero. Penserei più a un cammeo di qualche tipo, ma non conosco la risposta. Sarebbe bello se lo facessero, mi renderebbe molto felice. Mi piacerebbe vedere Taweret da qualche parte, basta che non venga macellata da Gorr. Se uccidono Taweret, ho chiuso, me ne vado in pensione. Non potrei riprendermi da una cosa simile. Significa più per me un ippopotamo che tante altre persone che conosco nella vita.