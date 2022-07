Thor: Love and Thunder, la sceneggiatrice parla del ruolo marginale di Valchiria e dell’inizio alternativo

Variety ha scambiato quattro chiacchiere con Jennifer Kaytin Robinson, sceneggiatrice di Thor: Love and Thunder assieme a Taika Waititi.

Robinson ha raccontato di essersi offerta di scrivere un altro film prima che i Marvel Studios le affidassero un altro in carico:

La sceneggiatrice ha poi parlato dell’inizio alternativo:

Non so se mi è permesso dirlo, ma credo vada bene: nella stesura originale, [la scena con Jane e il cancro] si svolgeva prima del logo della Marvel, è sempre stata una scena in continuo movimento. Alla fine hanno deciso di raccontare le origini di Gorr in quella parte e credo sia bellissimo così.