Thor: Love and Thunder, ecco la scena da cui è stata rimossa Sif

Le papere dal set di Thor: Love and Thunder disponibili nell’edizione home video del film svelano che Sif avrebbe dovuto far parte di un’altra sequenza nei piani originali.

Come potete vedere dal fotogramma a seguire, il personaggio (in sedia a rotelle) sarebbe dovuto apparire nella sequenza in cui i protagonisti decidono di dirigersi a Omnipotence City. Per qualche motivo, poi, in post-produzione si è deciso di rimuoverla completamente.

Trovate tutte le informazioni su Thor Love and Thunder nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: The Direct