Le foto dal set hanno già svelato più del dovuto, ma in occasione di un’intervista per Fandango, Taika Waititi ha parlato delle sorprese in serbo per i fan in Thor: Love and Thunder.

Sulla possibilità che il film sorprenda i fan con il cammeo di alcuni attori, il regista ha risposto: “Sì” prima di aggiungere che non vuole sbilanciarsi:

In caso contrario non sarebbe un cammeo. Non se ne può parlare, altrimenti tanto vale metterli sui poster.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!