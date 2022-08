Thor: Love and Thunder, Taika Waititi non sapeva che Ercole fosse un personaggio Marvel

Chi ha visto Thor: Love and Thunder sa che nella prima scena dei titoli di coda fa la sua comparsa Ercole, figlio di Zeus, che promette di vendicare suo padre.

Si tratta di un personaggio Marvel che ha fatto la sua prima apparizione nel 1965 in Journey into Mystery Annual (n. 1 The Mighty Thor). Si tratta di un dettaglio di cui il regista Taika Waititi non era a conoscenza, come raccontato durante un recente botta e risposta e di cui è disponibile un video su Reddit.

Non sapevo neanche fosse un personaggio della Marvel, ma a quanto pare è così. È stato bello usarlo, so che aprirà a un progetto tutto nuovo a cui non mi inviteranno, ma sono felice per chiunque ami le divinità greche.

Thor: Love and Thunder è arrivato nei cinema il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sul cinecomic nella nostra scheda.

