Taika Waititi ha parlato con Insider delle scene tagliate di Thor: Love and Thunder, lasciando intendere che il pubblico non le vedrà.

Il regista ha prima di tutto fatto un’ammissione:

Se lo chiedi a tutti gli attori tagliati – Jeff Goldblum, Lena Headey, Peter Dinklage – tutti sanno come funziona, sono in questo mondo da tempo.

Il film l’ho scritto io, perciò quando si taglia qualcosa inizi a metterti in discussione: “Non sono così bravo? Avrei dovuto prevederlo?“. Ma per ogni film ho tagliato sempre la stessa quantità di materiale, perché non si può mai sapere cosa succede quando arrivi al montaggio. Una scena da sola magari potrebbe essere la cosa più divertente al mondo, ma a volte può mettere i bastoni tra le ruote a un film e devi fare ciò che è la cosa migliore.

Vedremo mai le scene tagliate in questione?

La gente dice: “Non vedo l’ora che escano le scene tagliate con quegli attori“, ma non voglio che la gente le veda perché sono state tagliate per un motivo: non sono abbastanza belle [ride]. Le scene non sono finite nel film e questo è quanto.