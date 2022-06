Come abbiamo visto, Chris Hemsworth, Taika Waititi e Tessa Thompson hanno parlato con Fandango All Access in occasione dell’apertura delle prevendite di Thor: Love and Thunder.

Rispondendo a una domanda sui momenti preferiti trascorsi assieme ai Guardiani della Galassia, Tessa Thompson ha svelato di non aver condiviso la scena con loro:

Io ho solo assistito sul set perché non ero nelle scene con i Guardiani. Non ricordo chi me l’ha detto, ma mi hanno chiesto: “Qui è sempre così?” e io ho risposto: “Sì, sempre”.

L’attrice ha spiegato di essere abituata a un “certo livello di caos” sui set di Taika Waititi, cosa che deve aver spiazzato gli attori dei Guardiani.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

