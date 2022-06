Durante un’intervista con Yahoo Entertainment, Tessa Thompson ha parlato della sessualità di Valchiria in Thor: Love and Thunder.

L’attrice ha spiegato di aver parlato a lungo con la produzione di questo argomento:

La questione è che giustamente c’è un grande desiderio da parte del pubblico di vedere chiaramente personaggi queer o LGBTQIA in questi film, e trovo sia estremamente importante.

Ha poi spiegato:

Credo che in quanto esseri umani non è la sessualità a definirci, non è chi amiamo a farlo. Perciò a volte incentrare una storia solo su quello tende a sminuire l’umanità dei personaggi, perché non dai loro modo di essere altro.

Ha così spiegato che il poco tempo a disposizione in un film di questa portata non ha permesso di esplorare Valchiria in modo significativo:

Sarebbe stata l’unica storia in un film come questo dove non hai spazio per altre storie, perciò abbiamo parlato a lungo di come gestire Valchiria. E sono molto soddisfatta, personalmente, di ciò che abbiamo fatto. Spero che i fan continuino a voler scoprire di più del personaggio e che avremo modo di esplorarla ulteriormente in tutta la sua umanità. Che trovi o meno l’amore in questo film non vuol dire che non sia un personaggio queer favoloso che è aperto a trovare l’amore quando sarà il momento.

L'uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

