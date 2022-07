Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Durante una chiacchierata con CB per la promozione di Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson ha parlato del suo personaggio interpretato nel film di Taika Waititi. LEGGI – Thor: Love and Thunder, il 6 luglio la proiezione evento ad Arcadia Cinema! Invitata a parlare del supereroe con cui Valchiria si tiene in contatto, la sua risposta è stata Hulk: Valchiria e Bruce sono ottimi amici. Sono amici di penna e si scambiano messaggi, sono in varie chat di gruppo e si tengono in contatto. Ogni tanto si vedono su FaceTime per sapere come va. Ha poi parlato dei combattimenti del film: Ci sono alcune nuove mosse, ma devo essere sincera, avrei voluto più tempo. Val non passa abbastanza tempo con il Fulmine [l’arma di Zeus], ma è stato bellissimo. Spero che a Russell non dispiaccia se lo dico, ma è stato bravissimo visto che è la sua arma e sapeva come brandirla. A volte provava al di fuori del mio camerino e io lo guardavo ammirata. Quanto alla vulnerabilità del personaggio ha spiegato: Il nostro trauma è la fonte del nostro potere. Può essere fonte di potere buono o cattivo, sta a noi decidere come usarlo. Ma le cose che ci succedono e che serbiamo in noi sono quelle che ci definiscono e ci rendono a nostro modo straordinari. […] Ho amato esplorare questi aspetti di Valchiria. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Mancano poche ore allo scadere dell’offerta per visitare l’Avengers Campus a Disneyland Paris e soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel dal 23 al 25 settembre insieme a noi di BadTaste.it a un prezzo semplicemente imbattibile! Trovate tutte le informazioni per registrarvi in questo articolo!.