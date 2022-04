Il prossimo 13 maggiosarà su Apple TV+ con i primi due episodi de Il serpente dell’Essex ( GUARDA IL TRAILER ITALIANO ), ma inevitabilmente, data l’imminente uscita di Doctor Strange 2 prima epoi, la curiosità di tutti tende inevitabilmente a focalizzarsi sull’eventuale apparizione del suo Loki in un di questi due progetti targati Marvel Studios.

Teoricamente, nella linea temporale di Thor 4, Loki è morto. Motivo per cui, ormai da settimane e settimane, s’ipotizza un’apparizione del Dio dell’Inganno proprio in Doctor Strange 2 data l’importanza che il multiverso avrà nella pellicola di Sam Raimi. Di recente, la speculazione è stata ravvivata con forza perché Peter Lontzek, il doppiatore tedesco del Loki di Tom Hiddleston, aveva rivelato su TikTok di essere al lavoro su un nuovo film della Marvel di cui, però, non poteva parlare (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Insomma: prima di rivederlo nella stagione due di Loki, la serie TV dei Marvel Studios disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus (ECCO LA NOSTRA SCHEDA), ritroveremo l’iconico personaggio anche in un lungometraggio dei Marvel Studios?

In una nuova intervista rilasciata da Tom Hiddleston su Games Radar / Total Film proprio a margine della promozione stampa de Il serpente dell’Essex, l’attore ha detto di non saperne nulla e di non voler svicolare la questione come Andrew Garfield durante le varie interviste rilasciate prima dell’uscita di Spider-Man: No Way Home anche se, alla fine, è proprio quello che è finito per fare!

Quando gli viene chiesto se il suo Loki tornerà in Doctor Strange 2 o Thor 4, Tom Hiddleston ha così risposto:

Sto vivendo in un punto di domanda. È tutto incerto. Sai, una volta pensavo di poter prevedere queste cose, ma non ho letteralmente idea. E non sto neanche facendo l’Andrew Garfield! È proprio che non lo so.

Cosa ne dite? Si tratta di un abile bluff quello di Tom Hiddleston e secondo voi lo rivedremo davvero in Thor 4 o nel secondo Doctor Strange? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

