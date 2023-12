Come noto, Taika Waititi ha spiegato di avere chiuso il capitolo relativo al Dio del Tuono di Chris Hemsworth e dell’Universo Cinematografico della Marvel e, per questo motivo, Thor 5 avrà bisogno di un nuovo regista.

Di recente, c’è un nome che viene collegato con una certa insistenza a Thor 5, quello di Gareth Edwards, il regista di Godzilla, Rogue One: a Star Wars story e del recente The Creator. In un’intervista, il filmmaker ha avuto la possibilità di commentare queste voci.

Queste le sue parole:

Sono consapevole anche io di quei rumor. Li ho visti e, scherzosamente, li ho girati alla mia ragazza. Le ho semplicemente mandato il link via messaggio dicendole “Non volevo che lo scoprisi in questo modo”. È una situazione divertente, ma al momento sono più concentrato su lavori originali di fantascienza.

Ciò detto, non è una cosa che esclude a priori perché:

Amo quei film. Amo la Marvel, molti dei miei amici lavorano nei film dei Marvel Studios. Sono molto eccitato per il futuro del cinema, personalmente. Penso che tutto ciò che abbiamo fatto in modo diverso su The Creator sia probabilmente la parte più forte del film. E voglio solo spingere ancora di più in quella direzione, con la libertà di poter correre rischi ed essere autorizzato a fallire. Penso che tutto ciò sia una parte integrante di ogni processo creativo […] Amo tutti gli altri film e franchise, vado a vederli con piacere e ho la maggior parte di questi titoli nella mia collezione di DVD/Blu-ray. Ma voglio davvero continuare a lavorare con la fantascienza originale. È stata una risposta molto politicamente corretta? Non dico mai “mai”. Nelle circostanze giuste, lo dirigerei assolutamente.

