Qual è il destino cinematografico dell’unico dei sei Avengers originali, ovvero sia Thor, ad essere ancora protagonista di una saga tutta sua? La risposta a questa domanda non è ancora chiarissima.

Se, da una parte, Thor: Love and Thunder ha ottenuto un risultato comunque apprezzabile al box-office (760 milioni di dollari a livello globale), in un contesto in cui i cinecomic stanno perdendo ogni giorno più del precedente lo status di “film evento”, dall’altra lo stesso Chris Hemsworth ha ammesso di essere consapevole di alcune criticità di quest’ultima iterazione filmica del Dio del Tuono della Marvel.

Nel libro in uscita a settembre dal titolo Thor: Love and Thunder The Official Movie Special è presente un passaggio, che viene citato da ScreenRant, in cui Taika Waititi spiega quello che vorrebbe fare col quinto capitolo di Thor se gli venisse nuovamente affidato il compito, da parte di Kevin Feige and co., di scriverlo e dirigerlo.

Cosa resta ancora da fargli fare? Deve essere qualcosa che sembri proseguire con l’evoluzione del personaggio, ma in modo divertente e che gli ponga davanti ancora delle sfide che sembrano costruire ulteriori ostacoli che deve superare. Non penso che potremmo avere un cattivo più debole di Hela. Immagino che dovremmo alzare l’asticella e aggiungere un cattivo che sia in qualche modo più formidabile.

Il regista e sceneggiatore aggiunge anche che gradirebbe molto introdurre “nuovi mondi e mostri stravaganti”:

C’è quest’elemento molto divertente in Thor rappresentato da quella certa noncuranza e una sorta di sfacciataggine quando visita questi mondi e incontra questi alieni, che secondo me non si otterrebbe se avessimo a che fare con un terrestre che viaggia nello spazio a esplorare l’universo.

Vale la pena ribadire che, allo stato attuale delle cose, Thor 5 non è stato ancora annunciato dai Marvel Studios.

Cosa vorrebbe Chris Hemsworth da Thor 5

Qualche settimana fa, Chris Hemsworth, durante gli impegni stampa per Tyler Rake, aveva spiegato cosa vorrebbe da Thor 5:

Devo esprimermi con una certa cautela perché non so davvero cosa succederà nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Ci sono sempre discussioni. Prima che qualcosa diventi ufficiale, le persone propongono idee. Ma non so nulla di ufficiale. Di sicuro, non voglio continuare a interpretare questo personaggio tanto da stancare le persone, non vorrei vederle rotolare gli occhi quando mi vedono comparire sullo schermo nei panni di Thor. Se il pubblico lo vorrà e ci sarà qualcosa che riterremo entusiasmante e divertente da proporre, allora bene così. Mi è piaciuto poter reinventare quel personaggio alcune volte. Non possiedo una risposta al momento, ma mi piacerebbe provare a capire come possiamo farlo ancora una volta mantenendolo un po’ imprevedibile.

